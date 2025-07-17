Новый Chevrolet Chevy Bolt был замечен во время дорожных испытаний
В СМИ попали шпионские снимки с дорожных испытаний нового Chevrolet Chevy Bolt. Об этом пишет GM Authority.
Как сообщает источник, новинка построена на платформе BEV2 при использовании технологий Ultium. Кроме того, модель будет поддерживать стандарт зарядки NACS, что позволит водителям использовать сеть Tesla Supercharger.
Главные изменения в новом Chevy Bolt коснутся технологической составляющей. Модель перейдет на литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые отличаются высокой надежностью. Запас хода, как ожидается, составит около 480 км. Производство новой модели начнется до конца 2025 года на заводе Fairfax в Канзас-Сити — старт продаж намечен на первую половину 2026 года.