Новый Chevrolet Chevy Bolt был замечен во время дорожных испытаний

В СМИ попали шпионские снимки с дорожных испытаний нового Chevrolet Chevy Bolt. Об этом пишет GM Authority.

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Как сообщает источник, новинка построена на платформе BEV2 при использовании технологий Ultium. Кроме того, модель будет поддерживать стандарт зарядки NACS, что позволит водителям использовать сеть Tesla Supercharger.

Главные изменения в новом Chevy Bolt коснутся технологической составляющей. Модель перейдет на литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые отличаются высокой надежностью. Запас хода, как ожидается, составит около 480 км. Производство новой модели начнется до конца 2025 года на заводе Fairfax в Канзас-Сити — старт продаж намечен на первую половину 2026 года.