Новый BMW i3 2026 года с увеличенным запасом хода представят уже в сентябре

BMW i3 2026 года с модернизированной системой электропривода представят уже в сентябре. Как сообщает Autohome, в новом автомобиле запас хода увеличился примерно на 5%.

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Новое поколение i3 создано на платформе Neue Klasse. Линейка, производство которой запустят в июле 2026 года, будет включать в себя версии i3 20, 40, 40 xDrive, 50, 50 xDrive. Кроме того, позднее начнется производство более мощной M60 xDrive — в марте 2027 года. Для китайского рынка BMW готовит отдельные версии с удлиненной колесной базой: i3 30L, 40L, 50L и M60L xDrive.

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Известно, что eDrive 35L получит запас хода в 550 км по стандарту CLTC. У текущей модели запас хода составляет 526 км. Запас хода eDrive 40L составит 625 км вместо текущих 592 км. Обе версии будут оснащены электродвигателем мощностью 248 кВт. Внешне автомобили получат обновленный дизайн с «акульим носом», а также передовые функции, вроде улучшенных систем помощи водителю.

Цена на машину пока неизвестна. Отметим, что текущие модификации BMW i3 в Китае предлагаются по цене от 49 до 58 тысяч долларов (3,8 — 4,5 млн рублей).