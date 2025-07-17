Mitsubishi показала новый семиместный кроссовер

Японский автопроизводитель Mitsubishi представил свой новый семиместный кроссовер Destinator. Об этом сообщает 32CARS.

© Mitsubishi

Новинка имеет три ряда сидений, а эргономика Destinator заточена под семейное использование — задние места оснащены отдельными воздуховодами, а в салоне расположено несколько USB-портов. Кроме того, сам салон и багажный отсек отличаются повышенным объемом.

© Mitsubishi

Кроссовер базируется на платформе Mitsubishi Xforce, но будет оснащен 1,5-литровым турбомотором MIVEC (163 л.с.) в паре с вариатором. Также Destinator будет поддерживать пять режимов вождения, подходящих под разные дорожные условия.

Новинка ориентирована на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Продажи кроссовера стартуют уже 23 июля 2025 года — цена Destinator пока не называется.