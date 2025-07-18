АвтоВАЗ объявил цены Lada Iskra: база — 1 249 000 рублей, топ — 1 799 000 рублей

АвтоВАЗ объявил розничные цены на новую Lada Iskra. Начальная версия с мотором 1,6 (90 л.с) и механикой оценена в 1 249 000 рублей, а стоимость топовой комплектации со 106-сильным 16-клапанником и вариатором достигает 1 799 000 рублей. Автомобиль предлагается в кузовах седан, универсал и cross-универсал. Старт продаж назначен на 20 июля, однако автомобили уже начали поступать к дилерам. Рассказываем все подробности о ценах и особенностях комплектаций новой модели.

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Базовая комплектация Lada Iskra Comfort — от 1 249 000 рублей

Самая доступная Iskra в кузове седан комплектуется 8-клапанным мотором объёмом 1,6 литра мощностью 90 л.с. В список оснащения входят светодиодные ДХО, 15-дюймовые колёсные диски, система динамической стабилизации, электроусилитель рулевой системы, электрообогрев боковых зеркал, передние электростеклоподъёмники, центральный замок, атермальное остекление, тканевый салон, аудиосистема с четырьмя динамиками. Такая машина стоит от 1 249 000 рублей.

Комплектация Lada Iskra Life — от 1 319 000 рублей

Более дорогой вариант Life, помимо базового оборудования, получил кондиционер, подогрев передних кресел, задние парктроники и стоит уже от 1 319 000 рублей. Такая версия может быть оснащена 16-клапанной 106-сильной силовой установкой в сочетании с китайским вариаторо от WLY — она оценивается уже в 1 469 000 рублей.

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Комплектация Lada Iskra Enjoy — от 1 439 000 рублей

Стоящая на ступень выше версия Enjoy за 1 439 000 рублей дополнительно оснащена обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами Яндекс и встроенным доступом в интернет.

За версию с мотором на 106 л.с. и вариатором просят 1 589 900 рублей.

Кроме того, Enjoy — это начальная и пока единственная версия для Iskra SW в кузове универсал. Стоит такая машина 1 499 000 рублей за версию с 90-сильным мотором и механикой, и 1 649 900 рублей за модификацию с 16-клапанником и вариатором.

А вариант SW Cross в комплектации Enjoy пока предлагается исключительно со старшим мотором и вариатором и стоит 1 719 000 рублей.

Топовая комплектация Lada Iskra Techno — 1 669 000 рублей

Владелец Lada Iskra в максимальной комплектации Techno сможет насладиться довольно серьёзным списком благ водительской жизни. Помимо старшего мотора и вариатора, к списку оснащения данной версии добавлены: подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота. Кроме того, такая машина оснащена 16-дюймовыми литыми дисками. Цена на нее начинается от 1 669 000 рублей за машину в кузове седан. Комплектация Techno пока не предлагается на обычном универсале SW, но уже доступна для модификации SW Cross. И топовая Lada Iskra SW Cross Techno — самая дорогая в гамме модели: она стоит 1 799 000 рублей.

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Выводы

Таким образом, мы видим, что принципы комплектования новой Lada Iskra в целом те же, что и у моделей Lada Granta и Lada Vesta. Однако у Iskra львиная доля комфортных опций появляются в топовых комплектациях. Промежуточные версии воспринимаются ощутимо беднее, чем, например, у модели Vesta.

Напомним, что изначально Iskra должна была дебютировать в 2023 году и заменить в линейке Lada модель Granta. Однако после «развода» с Renault весной 2022 года, когда работа над Iskra была в разгаре, отечественному предприятию пришлось собственными силами перекроить модель и искать замену множеству европейских компонентов у новых азиатских поставщиков. Именно по этой причине премьера модели была отложена на год.

Тогда же АвтоВАЗ перестал позиционировать Iskra как замену Granta. В официальных релизах компании заявлялось, что новинка займёт нишу между семействами Vesta и Granta. При этом в ходе пресс-конференции на ПМЭФ-2024 глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил прекращение производства семейства Granta в ближайшие пять лет.