В России продали 50 тысяч китайских внедорожников Tank

Китайский бренд рамных внедорожников Tank реализовал в России 50 000 своих автомобилей. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Отмечается, что наиболее популярными моделями у россиян стали Tank 300 (более 27 000 продаж) и Tank 500 (более 20 000 продаж). Большая часть сделок была заключена в Москве — более 20%. Всего же внедорожники Tank доступны для покупки в 49 городах России.

Как сообщает источник, важным элементом такой популярности является адаптация автомобилей Tank для российских условий — все модели проходят серию испытаний, включая тестирование в холодных регионах страны. Такие испытания могут длиться до 8 месяцев. Во время теста проверяется работа всех компонентов — интеллектуальных функций вождения, двигателя, систем зарядки и кузовных деталей. Кроме того, в комплектацию автомобилей Tank входят особые доработки для рынка России. К ним относится подогрев боковых зеркал, стекол, руля и всех сидений, увеличенный бачок омывающей жидкости, пневматические упоры капота и омыватель камеры заднего вида.