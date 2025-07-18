Стало известно, когда начнется массовое производство твердотельных батарей для автомобилей

Эксперты скептически относятся к заявлениям китайских автопроизводителей о том, что они смогут интегрировать в свои электромобили твердотельные батареи в ближайшие годы. Об этом сообщает CarNewsChina.

© VCG/Getty Images

Твердотельный аккумулятор отличается от привычных аналогов отсутствием жидкого электролита между электродами. Для проведения ионов используются твердые электролиты — они совместимы с более эффективными анодными материалами и не воспламеняются даже в случае повреждения. Кроме того, такая батарея получается легче и имеет более высокую плотность энергии по сравнению с аналогами на жидких электролитах.

Однако батареи могут столкнуться со значительными задержками в начале производства. Многие автопроизводители заявляли, что готовятся наладить выпуск твердотельных аккумуляторов уже к 2026 году. Такие сроки эксперты считают нереалистичными — по самому оптимистичному прогнозу на это уйдет еще по меньшей мере пять лет.

© IM Motors

Главный научный сотрудник Китайского центра исследований автомобильных технологий Ван Фан на недавнем Китайском автомобильном форуме заявлял, что для массового выпуска нового типа аккумуляторов для электрокаров потребуется решить ряд критических проблем. В первую очередь это касается сложных производственных процессов, жесткого контроля за безопасностью и трудности в выпуске больших объемов.

Ван Фан также отметил, что твердотельные батареи действительно более безопасны, чем батареи с жидким электролитом, однако в случае нарушения корпуса или внутреннего устройства последствия могут быть значительно серьезнее. В ответ на это производители внедряют строгие протоколы тестирования, часто превышающие государственные требования. Например, о безопасности своих аккумуляторов заявляли SAIC Group и Gotion High-Tech, однако и их модели остаются в значительной степени непроверенными в реальных условиях.

Еще одна проблема — издержки при производстве. Сейчас удельная стоимость твердотельных батарей составляет 1200 юаней на 1 кВт*ч емкости — это в три раза дороже, чем стоимость литиевых батарей. В сочетании со значительными затратами на исследования и разработки, ранние авто с твердотельными аккумуляторами будут иметь высокую цену, ограничивая их первоначальный потенциал на массовом рынке.