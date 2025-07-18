Представлен новый Citroen C5 Aircross 2025 с поддержкой ChatGPT

Компания Citroen представила обновленный C5 Aircross в гибридной и электрической версиях. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Stellantis.

© Stellantis

Автомобиль создан на платформе STLA Medium, а производство налажено на заводе во французском Ренне. Мощность силовой установки гибридной версии Hybrid 145 составляет до 145 л.с., а работает она вместе с 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Электрическая версия, Electric 210, выдает мощность до 210 л.с., а запас ее хода составляет до 520 км. Продаваться они будут в трех комплектациях — You, Plus и Max.

© Stellantis

C5 Aircross получил просторный салон с багажником до 1668 литров. Внутри имеются вертикальный сенсорный экран диагональю в 13 дюймов, голосовое управление с ChatGPT в версиях Plus и Max, а также матричные LED-фары в версии Max. Комфорт обеспечивается специальными сидениями Citroen Advanced Comfort и подвеской, адаптированной для плавной езды.

Стоимость гибридной модели составит от 33 990 евро (около 3,1 млн рублей). Электрическая версия будет продаваться по цене от 42 590 евро (около 3,9 млн рублей).