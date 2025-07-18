«Автостат»: в России не уменьшаются товарные запасы авто

Сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в России не уменьшаются товарные запасы новых автомобилей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Целикова, в июне в Россию было импортировано 25,8 тысяч новых легковых автомобилей. И хотя это число на 63% меньше показателя прошлого года, это на 45% больше автомобилей, чем было поставлено в мае.

Целиков также добавил, что одновременно с этим российские сборочные заводы наращивают объемы производства — в июне они выпустили 78 тысяч легковых автомобилей. Это на 34% выше, чем в 2024 году и на 51% больше, чем в мае. Таким образом, итоговый объем новых автомобилей в России за последний месяц — 103,8 тысяч. Это на 13,5 тысяч больше, чем объем месячных продаж (90,2 тысячи).