Средняя стоимость ОСАГО за первую половину 2025 года упала на 13,5%

Средняя стоимость полиса ОСАГО за первую половину 2025 года снизилась на 13,5%, до 6633 рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявила Национальная страховая информационная система (НСИС).

Всего за шесть месяцев в России заключили 23,4 млн договоров ОСАГО. Долгосрочных полисов было выдано 21,2 млн со средней премией в 7278 рублей. Количество коротких полисов составило 2,158 млн со средней премией в 287 рублей, а на такси из них пришлось 99% со средней премией в 255 рублей.

«С учетом коротких полисов в первом полугодии 2025 года средняя премия составила 6,633 тысяч рублей, что дает почти 13,5% снижения по средней премии в сравнении с первым полугодием 2024 года», — отметили в НСИС.

Отмечается, лидерами по количество оформленных полисов стали Москва (2,4 млн), Подмосковье (1,6 млн), Санкт-Петербург (1 млн), Краснодарский край (чуть менее 1 млн) и Татарстан (0,7 млн).