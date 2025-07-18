Smart анонсировала гибридный кроссовер с запасом хода до 1600 км

Smart анонсировала гибридный кроссовер Smart #5 EHD (Electric Hybrid Drive). Как сообщает CarNewsChina, автомобиль может проехать до 250 км только на электрическом двигателе, а общий запас хода составляет до 1600 км.

© Smart

Smart #5 EHD представляет собой последовательно-параллельный гибрид, за «бензиновую» часть которого отвечает турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью в 163 л.с. ДВС может подключаться к передним колесам через трехступенчатую трансмиссию.

© Smart

Габариты автомобиля составляют 4705х1920х1710 мм при колесной базе в 2900 мм. Таким образом, гибридный кроссовер станет самой большой моделью от Smart. Внешний вид развивает уже устоявшийся стиль дизайна. На крыше заметен лидар, что предполагает наличие продвинутых систем помощи в вождении.

Напомним, что сейчас электрические Smart #5 доступны в пяти комплектациях по цене от 239 до 368 тысяч юаней (2,6-4 млн рублей). Есть как заднеприводные версии, так и модели с полным приводом.