В России выдали документ для сборки Tenet на бывшем заводе Volkswagen

Автобренд Tenet получил документ ОТТС (одобрение типа транспортного средства) для своей первой модели - компактного кроссовера 3XT, созданного на базе Chery Tiggo 4. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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ОТТС удостоверяет соответствие авто действующим в странах Таможенного союза требованиям по безопасности и экологическим стандартам. Документ необходим для организации серийного производства автомобилей.

Завод в Калужской области, где будут собирать автомобили Tenet, раньше принадлежал немецкому концерну Volkswagen. По данным портала iXBT.com, Tenet 3XT проходил сертификацию с двумя вариантами двигателей и тремя типами трансмиссии.

Базовая версия будет оснащена 1,5-литровым 147-сильным турбомотором. Более дорогие версии получат 1,6-литровый двигатель. Габариты кроссовера составляют 4320 х 1831 х 1662 миллиметров, колесная база - 2610 миллиметров.

Автомобильная марка Tenet была представлена в феврале 2025 года. Представители бренда рассказывали, что Tenet - это акроним от фразы «Take Every New Experience Together» (с англ. «Вместе к новым свершениям»).

Представители Tenet отмечали, что под маркой Tenet будут выходить в основном SUV-автомобили: от компактных кроссоверов до авто класса D. Сообщалось, что одно из первых авто будет представлять собой локализованную версию китайского Chery Tiggo.