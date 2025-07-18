Hyundai откажется от «робота» в Santa Fe с 2026 года и заменит его классическим «автоматом»

Hyundai с 2026 модельного года откажется от восьмиступенчатой роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями в Santa Fe. Как сообщает Car and Driver, на внедорожник начнут устанавливать классическую автоматичекую коробку передач с гидротрансформатором.

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Речь идет о бензиновых версиях автомобиля с 2,5-литровым турбомотором. Именно на них южнокорейская компания устанавливала 8-ступенчатые «роботы». Опыт показал, что эта коробка крайне ненадежна — в 2024 году Hyundai пришлось отозвать более 12 тысяч Santa Fe ради замены коробки передач. Кроме того, автогигант признает и то, что классический «автомат» не только надежнее, но и привычнее в повседневном использовании.

При этом производитель не собирается отказываться от «робота» в Kia Sorento, хотя этой модели также есть проблемы с трансмиссией. Гибридная Santa Fe, на которую устанавливают «автомат», в технической части не изменится — новшества появятся лишь в салоне и комплектациях.