Honda выпустит 300-сильный спорткар с гибридной силовой установкой

Компания Honda планирует возродить легендарное имя Prelude Type R для своего нового спортивного автомобиля. Это гибридное купе будет представлять собой более мощную версию Civic, сообщает Motor Page со ссылкой на японские СМИ.

© Honda

Также отмечается, что в следующем году на рынке ожидается появление «умеренно» спортивного Prelude Type S, а еще через год — полноценной «заряженной» версии Type R, которая, как ожидается, станет настоящим лидером в линейке.

© Carscoops

Согласно предварительным сведениям, автомобиль Prelude Type R будет оснащен спортивным обвесом, который включает в себя увеличенные крылья, большие воздухозаборники, мощный диффузор и антикрыло в стиле GT. Кроме того, модель получит эксклюзивные легкосплавные диски. В интерьере можно будет увидеть красную отделку и спортивные сиденья в форме ковшей.

Prelude Type R, возможно, получит гибридную силовую установку на базе e:HEV с двумя электромоторами и турбированным ДВС, что позволит достичь мощности более 300 л.с. Это поставит купе на уровень Civic Type R и поможет соответствовать ужесточающимся экологическим нормам, особенно в Европе, где продажи бензиновой версии Civic Type R прекратятся в 2026 году. Коробка S+Shift будет имитировать механическую трансмиссию.

Ранее китайская компания BYD показала свой новый электрический кроссовер Song L GT. Новинка отличается более спортивным дизайном — хотя внешность Song L GT основана на модели Song L, в ней есть несколько заметных переработок.