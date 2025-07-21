BYD заявила, что выпустила 13-миллионный автомобиль на новой энергии

BYD заявила, что с производственной линии сошел их 13-миллионный автомобиль на новой энергии (NEV). Как сообщает CarNewsChina, им оказался Yangwang U7, высокопроизводительный седан от премиального суббренда производителя.

© BYD

U7 продается как в полностью электрическом, так и в подключаемом гибридном варианте. Первая версия имеет четыре электродвигателя, который обеспечивают совокупную мощность в 1287 л.с., а во второй силовая установка дополнена 2,0-литровым турбомотором на 268 л.с. Авто оснащено полностью цифровой системой управления шасси и четырехмоторным независимым приводом. В подвеске вместо гидравлических амортизаторов установлены электромагнитные, а задние колоса могут поворачиваться до 20 градусов, сокращая радиус разворота.

© BYD

U7 поставляется в четырехместных и пятиместных конфигурациях, причем флагманской является версия с четырьмя посадочными местами. Внутри у нее установлены кожаные сиденья Nappa с функциями вентиляции, подогрева и массажа, экраны на задних сиденьях, холодильники и звуковая система Dynaudio Platinum. Пятиместный Yangwang U7 в Китае продается по 628 тысяч юаней (7,4 млн рублей). Четырехместный — по цене в 708 тысяч юаней (более 7,7 млн рублей).