Zeekr отвергла обвинения в продаже подержанных авто под видом новых

Zeekr отвергла обвинения в продаже поддержанных авто под видом новых. Как сообщает CarNewsChina, премиальный бренд Geely объяснил, что в отчете China Securities Journal речь идет о выставочных незарегистрированных моделях, которые юридически являются новыми машинами.

Ранее в China Securities Journal вышла статья о том, что ранее Zeekr продавала в нескольких городах Китая уже зарегистрированные или застрахованные авто. Покупатели из Гуйяна, Чунцина и Гуанчжоу заявили, что столкнулись с проблемами при получении документов. В результате у них появились сомнения в честности бренда и реальной стоимости машин.

Zeekr утверждает, что все упомянутые транспортные средства участвовали в выставках. Они никогда официально не регистрировались, а после показов были проданы отдельным клиентам, хотя у них и была дорожная страховка. Таким образом, юридически они являются новыми.

Компания также подчеркнула, что выступает против нарушения справедливых рыночных условий, в том числе и перепродажи замаскированных под новые автомобилей. Текущая практика реализации авто, которые находились в выставочных залах и хранились там от 3 до 5 месяцев, соответствует отраслевым нормам. Кроме того, Zeekr не скрывает это и четко указывает на страницах онлайн-заказа, чтобы клиенты знали об этом еще до покупки.