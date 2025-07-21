В Узбекистане заговорили о запрете старых автомобилей

В Узбекистане активно обсуждается предложение начальника ГАИ Шерзода Ибрагимова, касаемое транспортных средства старше 40–50 лет, которое было высказано на встрече с президентом. Суть инициативы заключается в том, чтобы вывести их из эксплуатации, передает ixbt.com.

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Шерзод Ибрагимов сообщил, что предложения были поддержаны главой государства. Эти действия должны способствовать улучшению ситуации на дорогах, поскольку устаревшие транспортные средства зачастую не отвечают современным требованиям, отметил начальник ГАИ.

Алишер Кадыров, глава партии «Миллий тикланиш», предложил снизить возрастной порог для замены автомобилей до 25–30 лет, но при условии создания привлекательных условий для владельцев старых машин.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России начали действовать новые правила и изменения в законах для водителей. Вступили в силу сразу несколько поправок: стало проще штрафовать за езду без ОСАГО, а должникам ограничили возможность брать автокредиты.

Также ранее вступил в силу закон, ужесточивший наказание и контроль за грузовиками с перевесом. В частности, введен штраф в 600 тыс. руб. за нарушение правил остановки в зоне пункта весогабаритного контроля.