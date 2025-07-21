Экспорт китайских авто в РФ вырос после двух месяцев снижения
Экспорт легковых автомобилей из Китая в РФ вырос в июне после двух месяцев снижения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
По оценке таможенников, за месяц китайские автопроизводители поставили на российский рынок автомобилей на 482,2 млн долларов — рост по сравнению с маем составил 15%. Вместе с тем за апрель и май совокупная стоимость поставок упала: в общей сложности в 1,6 раза. Кроме того, за полгода поставки сократились в 2,3 раза — до 2,7 млрд долларов. Кроме того, этот объем в три раза ниже среднемесячной стоимости экспортированных транспортных средств в 2024 году — тогда она составляла 1,27 млрд долларов.
По итогам июня Россия поднялась на пятое место среди стран-покупателей китайских авто. В мае она находилась на седьмом месте.
Ранее сообщалось, что поставки авто из Южной Кореи в Россию в июне выросли почти в два раза по сравнению с июнем 2024 года. Суммарные закупки увеличились в 1,4 раза за последнее полугодие.