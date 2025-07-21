Экспорт китайских авто в РФ вырос после двух месяцев снижения

Экспорт легковых автомобилей из Китая в РФ вырос в июне после двух месяцев снижения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

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По оценке таможенников, за месяц китайские автопроизводители поставили на российский рынок автомобилей на 482,2 млн долларов — рост по сравнению с маем составил 15%. Вместе с тем за апрель и май совокупная стоимость поставок упала: в общей сложности в 1,6 раза. Кроме того, за полгода поставки сократились в 2,3 раза — до 2,7 млрд долларов. Кроме того, этот объем в три раза ниже среднемесячной стоимости экспортированных транспортных средств в 2024 году — тогда она составляла 1,27 млрд долларов.

По итогам июня Россия поднялась на пятое место среди стран-покупателей китайских авто. В мае она находилась на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что поставки авто из Южной Кореи в Россию в июне выросли почти в два раза по сравнению с июнем 2024 года. Суммарные закупки увеличились в 1,4 раза за последнее полугодие.