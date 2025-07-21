СберАвто выяснил, в каком регионе России больше всего любят BMW

Калининградская область является лидером по доле BMW от всех проданных автомобилей за первое полугодие 2025 года. К такому выводу пришли аналитики СберАвто, которые к 108-летию бренда изучили, где чаще всего приобретают машины немецкого автопроизводителя и по какой цене.

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Так, в Калининградской области на BMW пришлось 11,5% от всех проданных автомобилей. Второе место заняла Мордовия с результатом в 9%, а третье — Ленинградская область (8,5%). Замыкают пятерку лидеров Калужская область и Санкт-Петербург — по 7%.

Медианный чек на покупку BMW онлайн через СберАвто в первом полугодии составил 1,5 млн рублей. Чаще всего приобретаются машины 2012 года, а наиболее востребованными являются классические модели.

Самой популярной оказалась BMW 3 Series с медианным чеком в 1 млн рублей. В бизнес-классе спросом пользуются BMW 5 Series с медианным чеком в 1,6 млн рублей, а среди кроссоверов — BMW X5 в среднем за 1,7 млн рублей. Кроме них популярными являются BMW X1 с ценой в 1,4 млн рублей, а также BMW 1 Series — хэтчбэк по самой доступной цене в 900 тысяч рублей.

Самой дорогой моделью BMW, проданной через сервис в 2025 году, стал BMW X5 2024 года выпуска. Сделка состоялась в Москве, а заплатил за нее владелец 12,5 млн рублей.