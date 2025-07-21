Возобновлены продажи самого надежного автомобиля в России

Кроссовер Subaru Forester, который в этом году получил статус самого надежного автомобиля в России, поставляется по альтернативным схемам, и цена на него начинается от 2,7 млн рублей. Об этом пишет журнал «За рулем».

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По минимальной цене новый праворульный Forester в комплектации Sport предлагает компания из Владивостока. Машина оснащена светодиодными фарами, имеет комбинированный салон из ткани и экокожи, систему кругового обзора с парктрониками, электропривод сидений, люк в крыше, а также доступ без ключа. Другой поставщик из Владивостока оценил аналогичный автомобиль с кожаным салоном в 3 000 000 рублей.

При этом цена на леворульный Subaru Forester с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем начинается от 3 300 000 рублей. Заказать машину можно в Новосибирске. Эта модель Subaru в более богатой комплектации, здесь присутствует также крупный сенсорный экран и кожаный мультируль.

«В Перми цена на аналогичный 150-сильный кроссовер составляет 3 950 000 рублей, тогда как в Набережных Челнах и Воронеже он стоит 4 100 000 и 4 150 000 рублей соответственно», - отмечается в статье.

При этом, если во Владивостоке можно приобрести Subaru Forester с 177-сильным двигателем 3 700 000 рублей, то в московских дилерских центрах за него просят уже 4 650 000 рублей.

Напомним, что в 2024 году стало известно о том, что компания Subaru выпускает специальную версию своего компактного кроссовера Forester для японского рынка - STI Sport Black Interior Selection. Выпуск спецверсии означал, что Subaru Forester пятого поколения проживет еще один модельный год в Японии с почти полностью сохранившимся дизайном и силовыми агрегатами.