Назван самый продаваемый пикап в России

В период с 14 по 20 июля 2025 года в России было продано 44 новых автомобиля УАЗ «Пикап». Это позволило данной модели стать самым популярным пикапом в стране по результатам третьей недели июля, сообщает «Автостат».

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Вторым в списке стал пикап JAC T9, который на прошлой неделе возглавлял рейтинг. Было продано 43 таких автомобиля. Третье и четвертое места поделили между собой модели Changan Hunter Plus и Great Wall Poer, каждая из которых была продана по 41 разу.

В рейтинге самых популярных пикапов в России за третью неделю июля RAM 1500 занял пятое место, набрав 32 балла. Всего за этот период в России было продано 364 новых пикапа, что составляет 1,5% от общего количества проданных легковых автомобилей.

Ранее «Автостат» сообщил, что жители России в основном выбирают для покупки выпущенные в прошлом, а не в этом году машины. На автомобили 2024 года выпуска приходится 68,4% рынка. По данным агентства, всего по итогам первого полугодия в России было реализовано 144,8 тыс. легковых машин, произведенных в нынешнем году. И существенную долю среди них составляют УАЗ (51,5%), Solaris (48,5%), LADA (41,4%).