Один бренд выпустит автомобиль с революционным аккумулятором

MG представит первый в мире электромобиль с полутвердотельным аккумулятором. Британская марка MG, которая теперь принадлежит китайской Nanjing Automobile, готовится представить обновленный электрический хэтчбек MG4, сообщает carnewschina.com

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Напомним, что данный бренд представлен, в частности, в России. Генеральный директор MG Чэнь Цуй в ходе пресс-конференции отметил, что машина станет первой в мире серийной моделью с полутвердотельным аккумулятором.

В новой версии MG4 будет использоваться аккумуляторная батарея, разработанная компанией QingTao Energy. Ее емкость составляет 70 кВт·ч. Она питает электродвигатель, расположенный на задней оси, мощность которого равна 120 кВт (163 л. с.).

© MG

Как утверждает руководитель компании MG, этот аккумулятор имеет всего лишь 5% жидкого электролита и успешно прошел все необходимые проверки на безопасность. Он способен обеспечить запас хода хэтчбека до 537 километров по циклу CLTC и лучше сохраняет заряд при низких температурах по сравнению с традиционными литий-железо-фосфатными аккумуляторами.

Рестайлинговый хэтчбек станет больше своего предшественника. Его длина составит 4395 мм, а ширина — 1842 мм. Колесная база — 2750 мм. Более подробная информация о технических характеристиках будет представлена во время презентации. Производство нового MG4 началось на заводе SAIC в Нанкине. Его официальная презентация состоится 5 августа.