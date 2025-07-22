В России появится среднеразмерный кроссовер Jetour T1

Бренд Jetour готовится к расширению российской линейки моделей. На рынке России появится кроссовер Jetour T1, сообщают «Китайские автомобили».

© Jetour

Марка, принадлежащая компании Chery, получила в стране одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данный кроссовер. Этот автомобиль является «братом» уже известного в РФ Jetour T2. Новый кроссовер сохранил утилитарный стиль, но стал немного компактнее. Габариты T1 составляют 4706/ 1967/1845 мм, в то время как у T2 они равны 4785/2006/1880 мм. В отличие от полноприводной версии T2, T1 будет доступен с передним приводом.

© Jetour

В автомобиле Т2 под капотом установлен единственный доступный двигатель — 2.0 турбо мощностью 245 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматической или роботизированной коробкой передач, но в обоих случаях привод является полным.

Кроссовер Т1 российским покупателям предложат в двух вариантах: с 2-литровым двигателем и автоматической коробкой передач или с 1,5-литровым мотором и роботизированной трансмиссией. Отмечается, что у «младшей» версии кроссовера предусмотрен только передний привод, в то время как «старшая» оснащена полным приводом.

Данные о ценах и сроках пока отсутствуют. Как известно, минимальная стоимость Jetour T2 без учета трейд-ин и кредита достигает 3 959 000 рублей, а топ-версии — 4 449 000 рублей.