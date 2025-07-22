В АвтоВАЗе объяснили отказ от выпуска новой Lada Natasha

В АвтоВАЗе прокомментировали отказ компании от создания кабриолетов после Lada Natasha. Там уточнили, что делать такие машины дорого, а спрос сильно ограничен, передает Autonews.

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Напомним, что Lada Natasha производили в период с 1990 по 1995 год, в общей сложности на рынок выпустили около 450 машин. Автомобиль построен на базе ВАЗ-2108. Подчеркивается, что новой модели в этом типе кузова не будет.

© АВТОВАЗ

По словам директора по продукту АвтоВАЗа Олега Груненкова, фирма несколько раз делала попытки выпускать автомобили в кузове кабриолет, делала концепты, возила их на выставки, изучала этот вопрос.

«Но мы не можем найти определенное количество покупателей, чтобы такие машины продавать хотя бы 5-10 тыс. в год. Потому что уровень разработки очень высокий, изменения по кузову очень колоссальные, особенно если учитывать жесткость. Плюс надо проектировать новый интерьер, крышу какую-то откидную. В общем, это экономически не очень оправданная история», — отметил он.

Ранее «Автостат» сообщил, что в период с 14 по 20 июля 2025 года в России было продано 44 новых автомобиля УАЗ «Пикап». Это позволило данной модели стать самым популярным пикапом в стране по результатам третьей недели июля.