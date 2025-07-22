В России возобновились продажи новых Mitsubishi ASX по цене ниже «китайцев»

Продажи новых кроссоверов Mitsubishi ASX возобновились в России благодаря параллельному импорту. Как сообщает «Автоновости дня», автомобили японской сборки поставляются из ОАЭ, а купить известную своей надежностью модель можно дешевле сравнимых с ней «китайцев».

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Самую дешевую цену на Mitsubishi ASX третьего поколения установила компания из Омска. За 2 млн 251 тысячу она привезет кроссовер в стартовой комплектации Basic с передним приводом. Кроме того, заказать можно машину и в средней комплектации Medium Line с передним или полным приводом, а также в топовых полноприводных версиях Highline и Prime Edition.

Еще одна омская компания предлагает ASX в исполнении M-Line за 2 млн 390 тысяч рублей. За эту цену покупатель получит полноприводный автомобиль со светлым тканевым салоном, мультифункциональным рулем, кондиционером, USB-портами, электрорегулировкой зеркал и крупным сенсорным дисплеем медиасистемы.

В Воронеже можно заказать новый ASX с полным приводом и кожаным салоном за 2,5 млн рублей. Остальные кроссоверы продаются из наличия. В Самаре, Москве и Краснодаре автомобили можно купить по цене от 2 млн 580 тысяч до 2 млн 600 тысяч рублей.

Таким образом, японский автомобиль обойдется дешевле, чем большинство сравнимых китайских машин. Например, схожий Changan CS35 Plus New обойдется в 2 млн 569 тысяч рублей в базовой комплектации, а за Geely Coolray Дилеры просят от 2 млн 794 тысяч рублей.