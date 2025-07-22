АвтоВАЗ задумался о сокращении рабочей недели

В начале осени руководство российского завода «АвтоВАЗ» планирует обсудить возможность перехода на сокращенную рабочую неделю на производстве. Так, с 29 сентября она, возможно, уменьшится с пяти дней до четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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Однако фирма отмечает, что окончательное решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю будет принято после изучения рыночных тенденций и экономических условий. В пресс-службе сообщили, что на данный момент предприятия концерна функционируют в соответствии с пятидневной рабочей неделей.

В компании рассматривают возможность перехода на сокращенный рабочий график из-за негативных тенденций на рынке автомобилей в России. Среди этих тенденций в АвтоВАЗе отмечают повышение ключевой ставки и ужесточение требований со стороны регулирующих органов к заемщикам, берущим кредиты на покупку автомобилей.

Также в Россию было импортировано большое количество машин иностранного производства, в основном в 2024 году. При этом импортные марки проводят политику снижения цен, и на их складах, по приблизительным оценкам, находится около 400 тысяч непроданных автомобилей, указывает компания.