Jaguar Land Rover сократит до 500 сотрудников в Великобритании

Jaguar Land Rover (JLR) объявила о запуске программы добровольного сокращения сотрудников. Как сообщает The Guardian, производитель решил уволить до 500 работников на управленческих позициях — около 1,5% от всего персонала в Великобритании.

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В каких именно подразделениях планируют провести сокращения — неизвестно, как и условия увольнения. Всего на данный момент в JLR в Великобритании работают около 33 тысяч сотрудников.

Сама информация появилась после публикации отчета за второй квартал 2025 года — производитель заявил о падении продаж на 15%, до 94 420 автомобилей. Одной из ключевых причин называются торговые пошлины со стороны США — с апреля 2025 года действуют тарифы в 25% на все автомобили, произведенные за пределами Соединенных Штатов. Это вынудило Jaguar Land Rover временно прекратить поставки машин для американских покупателей, хотя на них проходится около четверти от всех продаж производителя.