Mansory представила полностью карбоновый Tesla Cybertrack

Немецкая фирма Mansory, занимающаяся модификацией автомобилей класса люкс, представила полностью карбоновый Tesla Cybertrack. Снимки тюнингованного электромобиля появились на официальном сайте компании.

© Mansory

Мастера тюнинг-ателье заменили все видимые элементы кузова на карбоновые. Кроме того, некоторые из них преобразились — например, крылья. Дополняют образ кованные диски FD.15, крашенные в черный металлик. В салоне также заметны изменения: внутренние элементы обшили стеганой кожей белого, черного и лимонного цветов, а дополняют обивку панели из карбона.

© Mansory

Mansory подчеркивает, что таким образом ей удалось добиться улучшения аэродинамики, а внешнюю агрессивность довести до «крайности». Вместе с тем компания не раскрывает стоимость подобного тюнинга, однако отмечает, что для других клиентов карбоновые детали и внутренние элементы могут быть окрашены в любой цвет.