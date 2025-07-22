Mansory представила полностью карбоновый Tesla Cybertrack

Никита Бородкин

Немецкая фирма Mansory, занимающаяся модификацией автомобилей класса люкс, представила полностью карбоновый Tesla Cybertrack. Снимки тюнингованного электромобиля появились на официальном сайте компании.

Mansory представила полностью карбоновый Tesla Cybertrack
© Mansory

Мастера тюнинг-ателье заменили все видимые элементы кузова на карбоновые. Кроме того, некоторые из них преобразились — например, крылья. Дополняют образ кованные диски FD.15, крашенные в черный металлик. В салоне также заметны изменения: внутренние элементы обшили стеганой кожей белого, черного и лимонного цветов, а дополняют обивку панели из карбона.

© Mansory

Mansory подчеркивает, что таким образом ей удалось добиться улучшения аэродинамики, а внешнюю агрессивность довести до «крайности». Вместе с тем компания не раскрывает стоимость подобного тюнинга, однако отмечает, что для других клиентов карбоновые детали и внутренние элементы могут быть окрашены в любой цвет.