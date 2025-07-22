Опубликованы тизеры, посвященные рестайлинговым внедорожникам Tank
Компания Great Wall Motors опубликовала ряд тизеров, которые посвящены рестайлинговым внедорожникам Tank, передает ithome.com.
Судя по представленным изображениям, новые модели внедорожников будут еще более проходимыми, а также получат дополнительные интеллектуальные функции. Ранее в сети уже были представлены Tank 500 и Tank 700 с лидаром на крыше, что, вероятно, указывает на улучшение системы автономного вождения. В основе аппаратной платформы будет лежать Nvidia Orin X.
Однако это не единственное нововведение. Новые внедорожники будут оснащены мощной гибридной системой Hi4-Z. Эта система уже установлена на Tank 500 и развивает мощность в 863 лошадиные силы. Great Wall Motors активно работает над расширением линейки внедорожников Tank. Ожидается, что новые модели помогут компании достичь цели по продаже 240 000 автомобилей Tank на внутреннем рынке в текущем году.
Ранее сообщалось, что продажи новых кроссоверов Mitsubishi ASX возобновились в России благодаря параллельному импорту. Как указали «Автоновости дня», автомобили японской сборки поставляются из ОАЭ, а купить известную своей надежностью модель можно дешевле сравнимых с ней «китайцев».