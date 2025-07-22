Опубликованы тизеры, посвященные рестайлинговым внедорожникам Tank

Компания Great Wall Motors опубликовала ряд тизеров, которые посвящены рестайлинговым внедорожникам Tank, передает ithome.com.

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Судя по представленным изображениям, новые модели внедорожников будут еще более проходимыми, а также получат дополнительные интеллектуальные функции. Ранее в сети уже были представлены Tank 500 и Tank 700 с лидаром на крыше, что, вероятно, указывает на улучшение системы автономного вождения. В основе аппаратной платформы будет лежать Nvidia Orin X.

Однако это не единственное нововведение. Новые внедорожники будут оснащены мощной гибридной системой Hi4-Z. Эта система уже установлена на Tank 500 и развивает мощность в 863 лошадиные силы. Great Wall Motors активно работает над расширением линейки внедорожников Tank. Ожидается, что новые модели помогут компании достичь цели по продаже 240 000 автомобилей Tank на внутреннем рынке в текущем году.

Ранее сообщалось, что продажи новых кроссоверов Mitsubishi ASX возобновились в России благодаря параллельному импорту. Как указали «Автоновости дня», автомобили японской сборки поставляются из ОАЭ, а купить известную своей надежностью модель можно дешевле сравнимых с ней «китайцев».