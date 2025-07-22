Mazda CX-60 станет проще и доступнее

Компания Mazda планирует выпустить более доступную версию кроссовера CX-60, которая будет оснащена новым базовым двигателем — 2,5-литровым бензиновым мотором без гибридной системы. Этот двигатель уже знаком по моделям Mazda 3, CX-5 и CX-30, где он обеспечивает мощность около 139–141 кВт и крутящий момент 250–261 Н·м, сообщает speedme.ru.

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Отказ от шестицилиндровых двигателей и гибридных систем позволил значительно снизить стоимость новой модели CX-60. Теперь ее цена составит менее 50 000 долларов, что делает ее самым доступным автомобилем в линейке.

Новая модель будет иметь задний привод. В базовой комплектации, вероятно, будет доступно исполнение Pure с 18-дюймовыми колесами, мультимедийным экраном диагональю 10,25 дюйма, двухзонным климат-контролем и основными базовыми функциями.

Это решение для тех, кому не нужна сложная электроника, но важны размеры и удобство. CX-60 предлагает комфорт, сравнимый с более крупными моделями, по цене, близкой к стоимости старших комплектаций CX-5.

Это продуманный ход со стороны Mazda. CX-60 с атмосферным двигателем и задним приводом — это почти уникальное предложение, особенно на фоне растущей популярности турбированных двигателей и гибридных систем, говорится в материале. Простая и надежная конструкция может заинтересовать тех, кто ищет простор, но не хочет переплачивать за лишние технологии, добавляют авторы.

Ранее сообщалось, что компания Great Wall Motors опубликовала ряд тизеров, которые посвящены рестайлинговым внедорожникам Tank. Судя по представленным изображениям, новые модели внедорожников будут еще более проходимыми, а также получат дополнительные интеллектуальные функции.