Угроза взрыва подушек безопасности: Mercedes-Benz отзовет 223 тыс. авто

Компания Mercedes-Benz намерена отозвать порядка 223 тысяч автомобилей по всему миру. Причина — угроза взрыва подушек безопасности, сообщает агентство Handelsblatt.

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Под отзыв подпадают Viano и Vito. Напомним, что данные модели выпускали в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. В одной только Германии отзовут около 6 245 автомобилей.

Уточняется, что в подушках безопасности мог быть установлен модуль Takata, который способен вызвать взрыв газогенератора, что представляет опасность для пассажиров и может привести к травмам.

Ранее сообщалось, что Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзывает машины компании Jaguar Land Rover в связи с риском возгорания автомобилей. Специалисты пришли к выводу, что при изготовлении корпуса масляного фильтра использовался пластик неправильной спецификации. Через определенное время этот пластик трескается и вызывает утечку масла. Кроме того, масло капает на горячие поверхности двигателя, это повышает риск возгорания.