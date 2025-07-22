Renault попытается установить рекорд скорости

Автомобиль Renault 5 Turbo 3E, оснащенный двигателем мощностью 533 лошадиные силы, попытается установить новый рекорд скорости на легендарной трассе Нюрбургринг. Об этом сообщает сarsweek.ru.

© Renault

Электромобиль Renault оснащен высокоэффективной электрической силовой установкой, включающей два электродвигателя мощностью 533 лошадиные силы. Крутящий момент составляет 4800 Н·м. По информации от официальных источников, время разгона до скорости 100 км/ч составляет менее 2,9 секунды. Это говорит о том, что Turbo 3E обладает достаточной мощностью, чтобы попытаться побить рекорд скорости на трассе Нюрбургринг.

© Renault

На данный момент, самым быстрым серийным электромобилем на трассе Нюрбургринг является китайский седан Xiaomi SU7 Ultra. В мае этого года он показал результат в 7:04,957, полностью преодолев трассу. Вслед за ними замедлились Rimac Nevera и Porsche Taycan Turbo GT. Но команда Renault намерена превзойти даже Tesla Model S Plaid, показавшую результат 7:28,951, и Hyundai Ioniq 5 N, которая преодолела круг за 7:39,31.

В электромобиле 5 Turbo 3E, разработанном во Франции, установлены два усовершенствованных электродвигателя, которые размещены в задних колесах. Конструкция электромобиля включает в себя алюминиевые и углеволоконные компоненты, что обеспечивает общий вес автомобиля в 1450 кг.

По словам Фабриса Камболива, главы французского бренда Renault, «у 5 Turbo 3E есть все необходимое для того, чтобы показать прекрасный результат».