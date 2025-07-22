Voyah показал интерьер нового кроссовера Courage

Китайский бренд Voyah продемонстрировал интерьер рестайлинговой версии Courage, известной на китайском рынке как Zhiyin. Как сообщает «Колеса.Ru», модель изменилась как снаружи, так и внутри, однако информации о техническом оснащении авто все еще нет.

© Voyah

Так, Zhiyin получил новый передний бампер и капот, а также подсветку передней части кузова. С передних дверей пропали выштамповки, а с задних стоек крыши убрали «плавники». Над лобовым стеклом установлен лидар — такое же решение применено и в более дорогом кроссовере Voyah Free+. Габариты составляет 4810х1900х1636 мм, а колесная база увеличилась до 2925 мм.

© Voyah

В салоне установлен обычный приборный экран и новый трехспицевый руль. Изменилась мультимедийная система — вся электроника работает на операционной системе Harmony Space 5 от Huawei. Модернизации подвергся и центральный тоннель — за площадками для беспроводной зарядки идет отсек с крышкой и новые подстаканники. В подлокотнике между передними сидениями теперь есть холодильник, а в торце тоннеля — сенсорный пульт управления климат-системой и музыкой. Кроме того, заявлена новая аудиосистема: динамики есть в крыше, обшивке дверей и подголовнике водительского кресла.

Отметим, что на старте продаж прошлая версия Voyah Zhiyin был доступна с задним или двухмоторным полным приводом, однако сейчас на рынке есть лишь заднеприводные кроссоверы. Базовая версия оснащена двигателем на 292 л.с. и батареей на 77 кВт*ч. У остальных версий — электромотор на 313 л.с. с аккумуляторами на 79 кВт*ч и 109 кВт*ч.