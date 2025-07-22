В Россию привезли самый большой кроссовер Volkswagen

Модель поступает в нашу страну по схеме параллельного импорта из Китая, а диапазон цен на нее колеблется в вилке от от 4,5 до 6,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

© Volkswagen

Volkswagen Teramont Pro — новый флагманский кроссовер марки, который уже называют самым большим и технологичным в модельном ряду. Автомобиль изначально разрабатывался для Китая, однако делит платформу с аналогом по имени Volkswagen Atlas, предназначенным для американского рынка.

Как Atlas китайский Teramont Pro построен на платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Его габариты действительно впечатляют: длина составляет 5158 мм, ширина — 1991 мм, а высота — 1788 мм. Колесная база— 2980 мм. При этом кузов новинки на 82% состоит из высокопрочных сталей, что повышает жесткость конструкции и безопасность. Кстати, внешние ручки дверей выполнены утопленными в кузов, что не только улучшает аэродинамику модели, но и придает автомобилю более стильный и современный вид.

© Volkswagen

Под капотом кроссовера установлен единственный двигатель — 2.0 TSI пятого поколения из серии EA888. Это турбированный четырехцилиндровый агрегат, дополненный системой «мягкого» гибрида в виде стартера-генератора, а также турбокомпрессором с изменяемой геометрией.

В зависимости от типа привода мощность варьируется: переднеприводные версии развивают 214 л.с., а полноприводные — 272 л.с. Передача крутящего момента осуществляется через семиступенчатую роботизированную коробку DSG с двумя сцеплениями.

Салон Teramont Pro рассчитан на семь мест с трехрядной компоновкой. Водитель и пассажиры получают в распоряжение три экрана: цифровую приборную панель, центральный сенсорный дисплей и дополнительный тачскрин перед передним пассажиром. Управление коробкой передач осуществляется через подрулевые лепестки, а дверные ручки, что интересно, встроены в подлокотники.

© Volkswagen

В максимальной комплектации кроссовер предлагает целый набор премиальных опций. Среди них — панорамная крыша, адаптивная подвеска DCC, проекционный дисплей на лобовое стекло, аудиосистема Harman/Kardon с 14 динамиками и многоцветная подсветка салона с 30 вариантами оттенков. Не забыли инженеры и о безопасности: Teramont Pro оснащен девятью подушками безопасности, включая боковые для пассажиров второго ряда и центральную между передними сиденьями.

Несмотря на внушительные габариты, Teramont Pro демонстрирует уверенную динамику. 272-сильная модификация разгоняется до 100 км/ч всего за 7,5 секунды, что для такого крупного автомобиля весьма неплохо. При этом адаптивная подвеска обеспечивают отличную устойчивость на трассе, а система IQ.Pilot с функцией автопилота значительно упрощает управление в пробках и на длительных перегонах.

© Volkswagen

Актуальные цены Teramont Pro в России в зависимости от типа привода и комплектации составляют от 4,5 до 6,5 млн рублей. Это ставит Volkswagen в один ценовой сегмент с такими моделями, как Geely Monjaro, Chery Tiggo 9, Exeed RX и Tank 500. При этом кроссовер немецкого бренда новее перечисленных конкурентов и предлагает более проверенную платформу, что делает его весьма интересным вариантом для тех, кто ищет большой и технологичный автомобиль для всей семьи.