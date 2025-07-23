Китайский ответ Ferrari: представлен тизер первого суперкара Great Wall Motor

Небольшая линейка китайских суперкаров скоро пополнится новой моделью.

© Wei Jianjun/GWM

Китайский автомобильный бренд Great Wall Motor с 2021 года занимается разработкой своего первого суперкара. В компании заверяют, что их сверхмощный автомобиль будет даже лучше флагманского Ferrari SF90 Stradale. Так это или нет, покажет время, а пока представлен тизер новинки.

Председатель совета директоров GWM Вэй Цзяньцзюнь опубликовал в соцсети Weibo фотографию. На изображении показан автомобиль в чёрном защитном покрывале в окружении топ-менеджеров компании. Сквозь накидку можно разглядеть достаточно длинный и низкий кузов, по силуэту отчасти напоминающий Audi R8. На корме заметен небольшой спойлер, на задней части крыши, судя по всему, установлен «акулий плавник», а выпуклые фары имеют овальную форму.

Подробности проекта GWM держатся в строгом секрете. Неизвестно даже, как будет называться суперкар. Известно лишь, что эта машина получила «розеточную» гибридную установку с бензиновым V8 рабочим объёмом 4,0 литра.

© Wei Jianjun/GWM

«Чем наш суперкар отличается от Ferrari SF90? Он лучше! Хотя, конечно, мы продолжаем учиться у наших конкурентов», – сказал в одном из интервью в конце апреля технический директор Great Wall Motor У Хуэйсяо.

Дата презентации и срок выхода суперкара в продажу пока не анонсированы.

На сегодняшний день суперкары — редкость в модельном ряду китайских автопроизводителей. Можно разве что назвать Yangwang U9 от BYD, GAC Aion Hyper SSR, Hongqi S9, Nio EP9, Techrules Ren от одноименного стартапа от китайского стартапа Techrules. Именно с этими автомобилями и предстоит конкурировать новинке GWM на рынке в Поднебесной.

В Китае выпустят спорткар с подвеской, как на болиде Формулы-1