Станции зарядки электромобилей в Москве стали платными

На столичных ЗЭС будет действовать среднерыночный тариф.

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23 июля столичные зарядные станции для электромобилей в рамках специального проекта «Энергия Москвы» перешли на платный режим работы. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

В течение пяти лет ЗЭС, входящие в проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Москве, работали в основном бесплатно. Лишь в конце 2024 года станции постепенно начали переходить на платный режим, и теперь этот переход завершён.

Тариф составляет от 15 до 20 рублей за 1 кВт•ч. Как объяснили власти столицы, платный режим работы зарядных станций поможет ускорить развитие инфраструктуры, повысит качество обслуживания и снизит загруженность пунктов зарядки.

«На всех действующих зарядных станциях проекта «Энергия Москвы» будет работать среднерыночный тариф. Благодаря этому мы сможем устанавливать по 500 быстрых ЭЗС ежегодно уже с этого года», — говорится в сообщении пресс-службы Дептранса.

При этом в ведомстве отметили, что льготы для водителей электромобилей остаются в силе. Владельцы «зелёных» машин по-прежнему освобождены от уплаты транспортного налога и могут бесплатно пользоваться столичными парковками.

За пять лет работы пилотного проекта городских ЭЗС жители м гости Москвы зарядили электромобили более 1 млн раз. На сегодняшний день под эту программу попадают 350 из 3200 станций в столице.

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