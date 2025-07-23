Про АвтоВАЗ снимут художественный сериал: три сезона по 10 серий

Многосерийная сага расскажет об истории Волжского автозавода.

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История крупнейшего российского автомобильного завода АвтоВАЗ и биографии его сотрудников станут основой для художественного сериала. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

Сериал производства московской компании «Нью Синема Дистрибьюшн» расскажет о событиях с середины 80-х годов и по настоящее время. Главные герои сериала — сотрудники тольяттинского завода трёх поколений — имеют вполне реальные прототипы. Планируется снять три сезона по 10 серий.

«Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. Зритель узнает ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников», — рассказал руководитель кинокомпании и продюсер Александр Островерх-Кванчиани.

Сниматься сериал будет на родине АвтоВАЗа, в Самарской области, а участие в съёмках примут преимущественно региональные актёры. Кинопробы стартуют в сентябре.

Пока безымянный сериал станет первым художественным проектом в России про автомобильный завод. Прежде в нашей стране снимались только документальные фильмы, такие как «ГАЗ. Русские машины: Дорога длиною в 70 лет», «Судьба моя — КамАЗ» про строительство Камского автозавода. Волжскому предприятию посвящены «документалки» «Работать хорошо всегда трудно. АвтоВАЗ», «Жигули»: главный конвейер», «Как создавалась легендарная вазовская «восьмёрка» и многие другие.

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