Дочерний бренд Chery привезёт в Россию новый гибридный внедорожник

Мировая премьера полуэлектрического кроссовера состоится уже 1 августа.

© iCAUR

Месяц назад, в середине июня, китайская компания Chery Automobile объявила о запуске в России своей новой марки iCAUR. Это слегка изменённый бренд iCar, под которым в Китае выпускаются стильные кроссоверы для активной молодёжи. Теперь анонсирована и первая модель.

Как следует из сообщения пресс-службы марки, поступившего в редакцию «Рамблер Авто» в среду, 23 июля, «первенцем» iCAUR на российском рынке станет среднеразмерный SUV с длинной почти пять метров. Оснащается автомобиль последовательным гибридом (REEV), в котором бензиновый двигатель не соединён с колёсами и выступает только в качестве генератора.

© iCAUR

Точные технические характеристики кроссовера раскроют в начале августа, но в Chery обещают высокую энергоэффективность и внушительный запас хода. Что немаловажно, машина будет адаптирована под российские дороги и климатические условия.

«Специально для российского рынка iCAUR планирует представить адаптированные версии модели с дополнительными настройками подвески, обеспечивающими высокий уровень проходимости и производительности в непогоду и на бездорожье», — говорится в сообщении от российского офиса iCAUR.

Мировая премьера гибридного внедорожника iCAUR состоится 1 августа в Дубае. Дата премьеры автомобиля в России будет объявлена отдельно.

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