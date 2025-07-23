На заводе «АГР» покрасили более 50 предсерийных кузовов Tenet

Калужское предприятие готово к запуску массового производства кроссоверов новой марки.

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На предприятии «АГР Холдинг» в Калуге завершена подготовка цеха окраски к серийному выпуску автомобилей нового российского бренда Tenet. Об этом сказано в сообщении пресс-службы завода, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

На сегодняшний день в пробном режиме окрашено уже более 50 кузовов. Специалисты провели все необходимые тесты и замеры, убедившись в соответствии качества лакокрасочного покрытия (ЛКП) высочайшим мировым стандартам. Таким образом, цех готов к переходу в полноценный режим работы.

«Завершение подготовки цеха окраски является ещё одним значимым шагом к запуску производства полного цикла и обеспечению высокой локализации автомобилей Tenet в России», — заключили на предприятии.

На прошлой неделе в «АГР» сообщили о завершении подготовки сварочного цеха к производству автомобилей Tenet. Старт массового выпуска ожидается в самое ближайшее время, а в автосалонах машины нового бренда появятся до конца лета.

Официально это до сих пор не подтверждено, но по сведениям источников в дилерских сетях, под маркой Tenet будут выпускать перелицованные кроссоверы Chery. Так, прототипом для первой модели, T7, станет Chery Tiggo 7L, T4 — это копия Chery Tiggo 4, а Tenet 8 представляет собой Tiggo 8 Plus.

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