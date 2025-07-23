АвтоВАЗ ответил на вопрос о продажах Lada Azimut за рубежом

В компании рассказали, можно ли будет купить кроссовер Lada за пределами России.

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Будущий флагман АвтоВАЗа, кроссовер Lada Azimut, вероятно, будет продаваться не только в России. Представитель тольяттинского концерна рассказал, что новейшая модель вполне может пойти на экспорт.

Премьера кроссовера Lada состоялась 18 июня на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ). На презентации был показан полноценный предсерийный прототип. В российских автосалонах в Azimut появится летом 2026 года.

«У модели есть экспортный потенциал, однако говорить о конкретике сможем после старта продаж», — приводит «Автостат» слова представителя Волжского автозавода.

На сегодняшний день АвтоВАЗ поставляет свои автомобили в 20 стран. Приоритетными рынками, по словам президента компании Максима Соколова, являются Казахстан, Иран и Вьетнам. В этом году экспортную географию ведущего российского производителя легковых авто пополнили Объединённые Арабские Эмираты. По итогам 2025 года завод в Тольятти планирует поставить за границу 30 тысяч машин — это 7,5% от всего планируемого объёма производства на текущий год.

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