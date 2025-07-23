Представлен самый быстрый электрический Opel: 280 л.с. и спортивные настройки шасси

Кроссовер Mokka получил новую «заряженную» версию.

© Stellantis

Немецкая компания Opel представила Mokka GSE, самый быстрый и экстремальный электромобиль в своём модельном ряду. Дорожная машина унаследовала обвес кузова от раллийной модификации, получила спортивную подвеску и эффектные 20-дюймовые колеса, рассказали в концерне.

Новинка пополнит возрожденную спортивную линейку Grand Sport Electric (GSE). Оснащенный одномоторной электрической установкой на 280 л.с. (345 Н·м) «горячий» кроссовер разгоняется до «сотни» за 5,9 секунды и развивает максимальную скорость 200 км/ч. Привод — правда, только передний.

Столь мощных и скоростных «электричек» в семействе Opel никогда прежде не было. Для сравнения, обычный батарейный Mokka имеет мощность 156 л.с. и набирает максимум 150 км/ч. Тяговый аккумулятор у обычной и спортивной моделей одинаковый — 54 кВт⋅ч. Однако из-за более высокой максимальной скорости и дополнительного оборудования GSE, скорее всего, преодолевает на одном заряде расстояние меньше 406 км, положенных обычной версии. Хотя точные данные по дальнобойности не раскрыты.

© Stellantis

Внешне Mokka GSE больше похож на своего раллийного собрата, чем на стандартную дорожную модель. Черные пластиковые вставки на переднем и заднем бамперах и массивные воздухозаборники добавляют кроссоверу брутальности. Но особо бросаются в глаза легкосплавные 20-дюймовые диски в фирменном спортивном дизайне GSE и с ярко-жёлтыми тормозными суппортами. Экипирована машина премиальными шинами Michelin Pilot Sport EV, предназначенными исключительно для электромобилей.

Среди других особенностей «заряженного» Opel Mokka — заниженная на 10 мм подвеска и гидравлические амортизаторы для лучшего смягчения ударов на неровностях. Кроме того, было перенастроено рулевое управление, оптимизированы регулировки шасси и тормозной системы с дисками диаметром 380 мм и четырехпоршневыми суппортами.

Сроки выхода в продажу и стоимость Opel Mokka GSE будут обнародованы в ближайшее время. На данный момент модель проходит процедуру омологации.

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