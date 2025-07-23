Представлен самый быстрый электрический Opel: 280 л.с. и спортивные настройки шасси
Кроссовер Mokka получил новую «заряженную» версию.
Немецкая компания Opel представила Mokka GSE, самый быстрый и экстремальный электромобиль в своём модельном ряду. Дорожная машина унаследовала обвес кузова от раллийной модификации, получила спортивную подвеску и эффектные 20-дюймовые колеса, рассказали в концерне.
Новинка пополнит возрожденную спортивную линейку Grand Sport Electric (GSE). Оснащенный одномоторной электрической установкой на 280 л.с. (345 Н·м) «горячий» кроссовер разгоняется до «сотни» за 5,9 секунды и развивает максимальную скорость 200 км/ч. Привод — правда, только передний.
Столь мощных и скоростных «электричек» в семействе Opel никогда прежде не было. Для сравнения, обычный батарейный Mokka имеет мощность 156 л.с. и набирает максимум 150 км/ч. Тяговый аккумулятор у обычной и спортивной моделей одинаковый — 54 кВт⋅ч. Однако из-за более высокой максимальной скорости и дополнительного оборудования GSE, скорее всего, преодолевает на одном заряде расстояние меньше 406 км, положенных обычной версии. Хотя точные данные по дальнобойности не раскрыты.
Внешне Mokka GSE больше похож на своего раллийного собрата, чем на стандартную дорожную модель. Черные пластиковые вставки на переднем и заднем бамперах и массивные воздухозаборники добавляют кроссоверу брутальности. Но особо бросаются в глаза легкосплавные 20-дюймовые диски в фирменном спортивном дизайне GSE и с ярко-жёлтыми тормозными суппортами. Экипирована машина премиальными шинами Michelin Pilot Sport EV, предназначенными исключительно для электромобилей.
Среди других особенностей «заряженного» Opel Mokka — заниженная на 10 мм подвеска и гидравлические амортизаторы для лучшего смягчения ударов на неровностях. Кроме того, было перенастроено рулевое управление, оптимизированы регулировки шасси и тормозной системы с дисками диаметром 380 мм и четырехпоршневыми суппортами.
Сроки выхода в продажу и стоимость Opel Mokka GSE будут обнародованы в ближайшее время. На данный момент модель проходит процедуру омологации.
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