Кроссовер Xiaomi YU7 удивил на испытаниях мотора

Превышение паспортной мощности — редкая вещь среди автомобилей, причём касается это не только «китайцев».

© Xiaomi

Потенциальный бестселлер китайского автопрома, кроссовер Xiaomi YU7, оказался мощнее, чем заявлено заводом. К такому выводу по результатам испытаний пришло издание Auto Sohu, которое уже много лет проводит сравнения номинальной и фактической отдач на самых разных моделях.

На тестах был задействован паркетник YU7 в топовой комплектации Max с электрической силовой установкой на 690 л.с. по паспорту. Однако при активации режима Boost, увеличивающего ускорение на 20 секунд, мотор выдал в пике 698 «лошадок». То есть это на 1,2% выше заявленной мощности.

Единственный «минус»: на разгоне кроссовер показал себя хуже, чем ожидалось. Если по заводским данным YU7 Max набирает скорость до 100 км/ч за 3,23 секунды, то на практике на это уходит 3,32 секунды.

Интересно, что всё время проведения испытаний Auto Sohu новинка Xiaomi — лишь четвертый автомобиль, который превзошёл свою номинальную мощность. Этим достижением могут похвастать также Zeekr 007 GT (паспортная мощность составляет 646 л.с., фактическая — 720 л.с.), Zeekr 001 (789 / 877 л.с.) и Wuling Hongguang Mini (102 / 104 л.с.). При этом в списке протестированных машин 30 моделей, в том числе таких как Ford Mustang Mach-E GT (488/469 л.с.), Audi RS e-tron GT (598/563 л.с.) и Mercedes-Benz EQS 450+ (333/303 л.с.).

315 тысяч заявок за 72 часа: предзаказы на Xiaomi YU7 установили рекорд