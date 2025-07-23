Продвинутый автопилот, выдвижной экран и холодильник в салоне: рассекречен обновлённый Tank 500

Без классического бензинового мотора, но со множеством дополнений и усовершенствований.

© Tank

Китайская компания Great Wall Motor опубликовала первые изображения рестайлинговой версии рамного внедорожника Tank 500. Популярный в России автомобиль обзавёлся новым оборудованием и продвинутой системой помощи водителю, а также получил слегка изменённый облик, передаёт AutoHome.

Одно из самых заметных визуальных изменений — выпуклая решетка радиатора с горизонтальными ламелями одинакового размера, обрамляющими фары. На переднем бампере и крыше видны датчики, которые являются частью интеллектуальной системы вождения третьего уровня. На дорестайлинговом Tank 500 установлен автопилот второго уровня, требующий, чтобы водитель постоянно держал руки на руле, и неспособный на самостоятельное управление автомобилем на загородном шоссе или в пробке.

Что касается интерьера, то четырёхспицевый руль заменён на двухспицевый, а электронный селектор переключения передач на центральном тоннеле уступил место обычному рычагу. Кроме того, в салоне появился мини-холодильник, а также выдвижной потолочный экран для пассажиров на заднем ряду.

© Tank

По габаритам обновленный гибридный внедорожник полностью соответствует дорестайлинговой модели: 5078×1934×1905 мм, колёсная база — 2850 мм. Под капотом изменений тоже не произошло: «пятисотый» оснащается силовой установкой с 2,0-литровой «турбочетвёркой» в связке с одним или двумя электромоторами. А вот V6 3,0 без электрического довеска, как сообщалось ещё в конце весны, в моторной гамме Tank 500 больше не будет. Спрос на версию с классическим ДВС очень слабый, и за июнь в Китае было продано всего 27 экземпляров.

Полноценная презентация обновленного Tank 500 состоится в ближайшую пятницу, 25 июля.

Внедорожник Tank 500 выпускается с 2021 года. На российском рынке премиальный «вездеход» дебютировал в апреле 2023-го. Минимальная стоимость составляет 5,099 млн рублей. Как скоро в России появится обновлённая версия и сколько она будет стоить — вопрос открытый.

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