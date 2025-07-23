За руль багги без специальных прав. В России хотят снять ограничения с легких внедорожников

Сейчас для управления такой техникой необходимы права тракториста-машиниста.

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Российские водители с правами категорий А, B, С и D, возможно, в скором будущем смогут управлять вездеходами и багги. Дополнительное водительское удостоверение для этого не потребуется, сообщает ТАСС.

Законопроект с соответствующими поправками внесён на рассмотрение в Правительство РФ. Если инициатива получит «зелёный» свет, то для вождения багги и вездеходов вместимостью не более восьми пассажирских мест и массой не больше 3,5 тонн будет достаточно обычных прав – любой категории.

По действующему законодательству для управления этими транспортными средствами гражданин должен открыть категорию «АII» и получить удостоверение тракториста-машиниста. Причём открыть доступ можно только с 19 лет.

Как объяснил автор проекта закона, глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов, в последнее время в России выросло количество любителей активного туризма, которые передвигаются на багги и вездеходах. И, по его словам, упрощение доступа к этой технике поспособствует развитию туристической индустрии.

Стоит отметить, что ещё в конце 2023 года россияне с водительскими правами на легковые машины, автобусы или грузовики получили возможность без ограничений управлять снегоходами и квадроциклами. Прежде для езды на такой спецтехнике тоже нужна была «корочка» тракториста-машиниста.

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