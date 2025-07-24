Флагманский «Москвич 8» поступил в дилерские центры

Новинка столичного автозавода доступна в трёх комплектациях и с единственным вариантом мотора.

© МАЗ «Москвич»

Новый кроссовер «Москвич 8» уже появился в шоурумах. Об этом рассказал «Автостат» со ссылкой на представителя «Рольф», официальной дилерской сети российского бренда.

Несмотря на статус флагмана, дилеры не ждут ажиотажа вокруг новой модели и прогнозируют, что на «восьмёрку» придётся лишь 15% от всего объёма продаж «Москвича». Причина — стоимость и конкурентный сегмент рынка, где новинке столичного автозавода предстоит соперничать с такими популярными в нашей стране «китайцами», как Chery Tiggo 8 Pro Max и Changan CS75 Plus.

© МАЗ «Москвич»

«Москвич 8», о старте продаж которого было объявлено 22 июля, доступен по цене от 2,98 до 3,37 млн рублей. Предлагается машина в трёх вариантах оснащения — «Бизнес», «Техно» и «Премиум». Оснащается «восьмёрка» безальтернативной «турбочетвёркой» 1,5 мощностью 174 л.с. Стыкуется двигатель с роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией, привод — передний.

Как и младшие модели «Москвич 3», «Москвич 3е» и «Москвич 6», новый флагман отечественной марки создан на базе китайского JAC. За основу была взята модель X8 Plus, популярная на родине среди тех, кто ищет большой семейный автомобиль.

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