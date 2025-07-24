Шестиколёсный Ice Princess XF58 выставлен на аукцион

Похожая на космический корабль машина оборудована 400-сильным двигателем V8 и разгоняется до 225 км/ч.

© Mecum Auction

Футуристичный кастомный автомобиль Ice Princess XF58 уйдёт с молотка. Необычная модель с шестью колёсами и 400-сильным мотором выставлена на аукцион Mecum, запланированный на 20 сентября.

© Mecum Auction

Машина под названием «Ледяная принцесса» была построена американским кастомайзером Ричардом Флетчером в 1987 году. За основу был взят Studebaker 1950 года выпуска. В ходе доработки купе получил куполообразную крышу, капот с продольными «ребрами», хромированные выхлопные трубы, массивные «плавники» на корме и многоэтажные задние фонари, но самое главное — машина была удлинена и получила третью колёсную ось.

Несмотря на экстравагантную внешность, XF58 – настоящий «зверь» на колёсах. В движение автомобиль приводит 8,2-литровый двигатель атмосферник V8 мощностью 400 л.с., сопряжённый с автоматической коробкой передач. Максимальная скорость — 225 км/ч.

Внутри Ice Princess XF58 выглядит не менее впечатляюще, чем снаружи. Сиденья и дверные панели отделаны глянцевой золотой обивкой, рулевое колесо с двумя тонкими спицами имеет бело-золотое оформление. Дополняют эффектный интерьер пять циферблатов приборной панели.

© Mecum Auction

К сожалению, можно только догадываться, сколько организаторы торгов просят за данный лот. Но поскольку машина единственная в своём роде, будущему владельцу явно придётся выложить на аукционе круглую сумму.

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