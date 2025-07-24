Представлен уникальный Range Rover Sport с отполированным вручную кузовом

Машина получила неповторимый дизайн кузова и салона.

© Land Rover

Компания Land Rover представила публике единственную в своём роде версию люксового внедорожника Range Rover Sport. Созданный по фирменной программе персонализации экземпляр получил название Nocturne.

Как рассказали в представительстве Land Rover, дизайн Range Rover Sport Nocturne вдохновлён чернильно-тёмным ночным пейзажем Средиземноморья. Отсюда и темно-синий кузов цвета, чёрные корпуса боковых зеркал, чёрная крыша и, собственно, самое название, которое с французского переводится как «ночной».

«Кузов автомобиля был отполирован вручную до зеркального блеска», — поделились подробностями в компании.

Среди других особенностей уникального Range Rover Sport — карбоновый капот и 23-дюймовые колёсные диски золотистого цвета. Сиденья в салоне обтянуты натуральной кожей тёмно-чёрного цвета, дополняющего стильный образ кроссовера.

Range Rover Sport Nocturne — демонстрационный образец, созданный по программе персонализации SV Bespoke, под которую раньше из линейки британской марки подпадал только полноразмерный Range Rover. На выбор пользователям доступны 230 цветовых вариантов кузова, свыше 1500 комбинаций отделки салона и восемь вариантов надписи Range Rover на кузове.

До 26 июля «Ноктюрн» будет выставлен на мероприятия Range Rover House в Миконосе (Греция). В дальнейшем уникальную машину отправят на продажу.

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