На российских дорогах заметили новый отечественный спорткар CN3500

Правда, передвигалась машина не своим ходом.

© Bureau Seven

Московская компания Bureau Seven собрала первый экземпляр трекового спорткара CN3500. «Шпионские» фото российской новинки опубликовал Телеграм-канал «Автопоток».

Спорткар был запечатлен на эвакуаторе, судя по номеру на транспортном средстве, на одном из загородных шоссе в Москве или Московской области. Учитывая, что машина предназначена исключительно для гоночных трасс, в таком способе перевозки нет ничего странного. Кстати, отсутствие крыши на CN3500 тоже не должно удивлять, так как предоставляется она опционально.

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CN3500 оснащён 350-сильным бензиновым мотором 3,5 производства Toyota. В перспективе автомобиль также получит гибридную силовую установку на 527 л.с.. За переключение передач отвечает 5-ступенчатая секвентальная трансмиссия, разработанная российской компанией GearSet, которая специализируется на разработке и выпуске гоночных КПП. Ведущие колеса, как и подобает трековому автомобилю, – только задние.

Стоимость спорткара составляет 7 млн рублей. Серийный выпуск стартовал в начале 2026 года, выпуск занимает полгода с момента оформления заказа. Вполне возможно, в ближайшие годы CN3500 дебютирует в классе Спортпрототип CN Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), где сейчас выступает его собрат CN1600, тоже созданный специалистами Bureau Seven.

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