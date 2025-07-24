Lada доминирует, «китайцы» далеко позади: в России подсчитали все легковушки

Стало известно, сколько легковых автомобилей ездят по просторам нашей страны.

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По состоянию на конец первого полугодия 2025 года на учёте в ГАИ в России состоят 46,1 млн легковых автомобилей. Четверть всего отечественного автопарка занимают машины производства АвтоВАЗа, следует из отчёта «Автостат. Инфо».

По просторам нашей страны сейчас ездят 12,3 млн автомобилей Lada. Другие марки во главе с японской Toyota не достигли численности и в 4 млн штук. Замыкает тройку самых распространенных легковушек на российских дорогах корейская Kia — 2,3 млн единиц. «Китайцы» при всей активной экспансии пока не находятся даже близко к лидирующим позициям. Так, автомобилей самой популярной в нашей стране китайской марки Chery пока не больше 600 тысяч единиц.

Распределение российского автопарка по маркам по данным на июнь 2025 года, топ-10:

Lada — 12 399 560 штук; Toyota — 3 991 279; Kia — 2 359 890; Hyundai — 2 177 412; Renault — 2 165 461; Volkswagen — 1 838 252; Chevrolet — 1 532 891; Ford — 1 347 290; Mitsubishi — 1 182 771; Skoda — 1 083 300.

Примечательно, что все остальные российские марки после Lada не добирают даже до 1 млн единиц. Так, например, в стране зарегистрировано всего 503 тысячи УАЗиков. И в целом, несмотря на доминирование АвтоВАЗа, в автопарке страны преобладают иномарки — 31,5 млн против 14,5 млн отечественных машин.

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