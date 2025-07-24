ГАИ Москвы массово проверит водителей на трезвость

Стала известна дата ближайшего рейда по проверке столичных водителей на состояние опьянения.

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Госавтоинспекция в Москве объявила о массовом рейде по выявлению пьяных водителей на столичных дорогах. Профилактическая кампания «Пьяный водитель» пройдёт с 25 по 27 июля.

«Обращаемся к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Воспользуйтесь услугами такси или общественным транспортом. Не подвергайте собственную жизнь опасности и жизнь других участников дорожного движения», — говорится в сообщении в Телеграм-канале московского ГАИ.

Также Госавтоинспекция Москвы призвала автомобилистов и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме вождения в нетрезвом виде и своевременно сообщать в полицию о водителях, ведущих себя неадекватно на дороге и создающих опасность для себя и окружающих.

По официальным данным, за прошлый год количество случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии в России сократилось на 30% — с 351 тысячи до 244 тысяч. Также стало на 3,9% меньше задержанных водителей, отказывающихся от прохождения медосвидетельствования: 156 тысяч вместо 163 тысяч годом ранее.

Как сотрудники ГАИ вычисляют пьяных водителей на дорогах