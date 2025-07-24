Госдума рассмотрит закон о дополнительной выплате по ОСАГО

Предложено ввести закон о дополнительной компенсации по «автогражданке».

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В России хотят ввести дополнительную выплату для ремонта автомобилей по ОСАГО. Нововведение будет рассмотрено в Госдуме осенью 2025 года, сообщил в своём Телеграм-канале председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предлагает наделить потерпевшего автовладельца правом обратиться к страховщикам за дополнительной выплатой, если первоначальной суммы не хватает для восстановления авто. Речь идёт о случаях, когда пострадавший получает денежную компенсацию и с этими средствами обращается в любой автосервис, а не доверяет выбор СТО и организацию ремонта страховой компании.

Как утверждает автор инициативы, при самостоятельном ремонте автовладельцам часто не хватает полученных по ОСАГО финансов. Причина — при расчёте денежной компенсации учитывается износ деталей, узлов и агрегатов. Чем выше износ, тем меньше денег получит автовладелец от страховой компании. Как отмечает Аксаков, случается так, что из-за этой методики расчёта клиентам не хватает половины суммы, необходимой для восстановительного ремонта.

Если идея будет одобрена, то потерпевший сможет обращаться к страховщикам за дополнительными средствами. Для этого будет достаточно предъявить страховой компании подтверждение о стоимости ремонтных работ.

Ранее депутат заявил, что закон о дополнительной выплате для ремонта автомобилей по ОСАГО может вступить в силу во второй половине текущего года. По его словам, Центробанк и Минфин поддержали инициативу.

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